В Эстонии заканчиваются препараты для лечения рака груди: лекарства из госрезерва не спасут
Автор:Редакция news.by
Эстония столкнулась с катастрофическим дефицитом медикаментов, применяемых для лечения рака молочной железы, пишут балтийские СМИ.
Из-за внутренних проблем на заводе-изготовителе сбои в поставках подобного рода препаратов будут наблюдаться до начала 2027 года.
В Таллине приняли решение направить в аптеки лекарства из госрезерва. Однако они способны скорее навредить, чем вылечить.
Сообщается, что у большинства медпрепаратов практически истек срок годности - до конца года их необходимо утилизировать.