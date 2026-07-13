В Эстонии заканчиваются препараты для лечения рака груди: лекарства из госрезерва не спасут

Эстония столкнулась с катастрофическим дефицитом медикаментов, применяемых для лечения рака молочной железы, пишут балтийские СМИ.

Из-за внутренних проблем на заводе-изготовителе сбои в поставках подобного рода препаратов будут наблюдаться до начала 2027 года.

В Таллине приняли решение направить в аптеки лекарства из госрезерва. Однако они способны скорее навредить, чем вылечить.

Сообщается, что у большинства медпрепаратов практически истек срок годности - до конца года их необходимо утилизировать.