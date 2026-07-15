В Эстонии запретили озвучивать фильмы на русском языке

В Эстонии нашли очередную "угрозу" национальной безопасности, запретив дублирование большинства фильмов на русский язык. Кинотеатрам фактически перекрыли возможность показывать зарубежные новинки в привычной для трети населения озвучке.

Теперь взрослым русскоязычным зрителям предлагается либо наслаждаться оригинальным звуком с эстонскими субтитрами, либо вовсе отказаться от походов в кино. Небольшую поблажку сделали лишь для детского и семейного контента, где дубляж пока оставили в качестве исключения.

Кинопрокатчики уже прогнозируют резкое падение посещаемости залов, однако эстонские власти убытки собственного бизнеса, похоже, совершенно не волнуют.