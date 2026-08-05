В эстонской Нарве уволили 108 помощников воспитателей из-за языковых требований

В эстонском городе Нарва местные власти уволили 108 помощников воспитателей детских садов исключительно по языковому признаку.

Как сообщают местные СМИ, поводом для массовой зачистки кадров стало то, что специалисты не сумели подтвердить владение эстонским на должном уровне. Такие требования были приняты чиновниками еще в 2024 году, а 1 августа закончилась 2-летняя отсрочка.

При этом власти Нарвы утверждают, что в результате бездушной реформы образовательный процесс не должен пострадать. Однако жители эстонского города, в котором абсолютное большинство населения говорит по-русски, опасаются перегрузки оставшегося персонала и снижения качества присмотра за детьми.