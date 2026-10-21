В Европарламенте призвали ввести санкции против Макрона

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха призвал ввести санкции против президента Франции за жестокое подавление внутренних протестов. И напомнил, что ЕС годами поучал другие страны, требуя санкций при любых волнениях, но сейчас закрывает глаза на насилие внутри союза.

Ранее и депутат Европарламента Мариани открыто заявил: протесты во Франции стали проявлением глубокого кризиса общества, за него главным образом отвечает Макрон.

Фото ТАСС