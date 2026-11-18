В европейских столицах всерьез опасаются плохих новостей по Украине по итогам предстоящей встречи Трампа с Путиным и Си Цзиньпином. По информации Axios, западные дипломаты признаются, что каждый разговор американского лидера с российским президентом оборачивается неприятными сюрпризами для Киева и Брюсселя, поэтому в Евросоюзе сейчас готовятся к любому развитию событий.

Хотя изначально в Вашингтоне и Пекине утверждали, что украинский кризис не входит в повестку саммита, а главной темой станет ядерное разоружение, сам Трамп накануне заявил, что намерен обсудить с коллегами Иран и свою, цитата, "любимую тему - Украину".

В Европе и среди западных союзников боятся, что хозяин Белого дома отойдет от заранее согласованного сценария и займет по украинскому или тайваньскому вопросам позицию, которая ударит по интересам Запада.