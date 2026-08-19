В Европе из-за аномальной жары закрыли последний летний горнолыжный курорт

В Европе закрыли последний горнолыжный курорт, работавший летом.

Из-за аномальной жары досрочно завершен сезон горнолыжного катания на леднике Стельвио в итальянских Альпах. Днем воздух прогревается настолько, что за ночь не успевает остыть достаточно для восстановления ледника. В таких условиях кататься на лыжах опасно.

Французские горнолыжные курорты закрылись еще раньше. В стране побит рекорд жарких дней за всю историю наблюдений. Таких дней было зафиксировано 50.

По оценкам специалистов, сюрпризы природы могут обойтись Франции в 10-15 млрд евро.