В Европе планируют восстановить призывную службу для женщин

Милитаризация Евросоюза продолжается и в такой специфической сфере, как военный призыв. Дания намерена в обязательном порядке отправлять в казармы также и женщин. С 1 апреля каждая гражданка этой страны, достигшая совершеннолетия, должна прийти в рекрутский центр, где будет тянуть жребий: он и решит, становиться ей под ружье или нет?

Дебаты о призыве женщин на военную службу ведутся и в республиках Прибалтики. А президент Макрон объявил накануне о намерении Франции восстановить набор рекрутов 18 и 19 лет. С 2026 года они станут призываться на 10-месячную действительную службу, пока не поголовно, но выборочно и добровольно.



С каждым годом набор будет более массовым, и через 10 лет ежегодно призывать станут до 50 тыс. молодых людей. Макрон пообещал, что служить они будут только на конституционной территории Франции и в военных конфликтах участвовать не станут.