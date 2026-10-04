Жесткие разгоны в испанской Валенсии: тысячи людей по всей стране выступают против роста цен на аренду, нехватки дешевых квартир и выселений. Полиция отвечает дубинками, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

В Испании могут пройти досрочные выборы

Митинги прошли в 50 городах Испании, включая Барселону и Мадрид. Призыв к акциям протеста распространился после того, как меры, принятые правительством в ответ на жилищный кризис, были отклонены парламентом и признаны недействительными. После такого провала премьер-министр Педро Санчес рассматривает возможность провести досрочные всеобщие выборы 29 ноября.

Антивоенные митинги в Германии

Жители Германии вышли на улицы против политики милитаризма. В Берлине и Дрездене прошли антивоенные демонстрации с призывами к миру и дипломатии. В столичном митинге приняли участие и палестинские активисты. В него вмешались правоохранители с разгоном толпы и жесткими задержаниями. Участники требовали прекратить накачивать ВПК, остановить экспорт оружия в зоны конфликтов, закрыть базы США в стране, а также отменить санкции и отказаться от планов по возвращению обязательного призыва в армию.

Жители Парижа против поддержки Украины

Французы недовольны поддержкой Киева. В Париже сотни людей вышли на митинг против действий правительства. Инициатором стала партия "Патриоты" политика Флориана Филиппо. Он раскритиковал власти за сокращение социальных гарантий и повышение цен на топливо, утверждая, что деньги должны не тратиться на Украину, а оставаться внутри страны.