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В Европе прошли антивоенные протесты против конфликта Израиля и Ирана

Обострение на Ближнем Востоке спровоцировало новые антивоенные протесты.

В Париже на марше против продолжения конфликта в секторе Газа участвовали тысячи человек. Полиция теснила митингующих щитами, в ход пошли дубинки, применялись и дымовые шашки.

В Лондоне протестовали против атаки Израиля на Иран. На Парламентской площади собрались сотни людей с палестинскими и иранскими флагами. Демонстранты призвали правительство Великобритании прекратить вооружать Израиль на фоне эскалации конфликта в регионе.

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