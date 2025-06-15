В Европе прошли антивоенные протесты против конфликта Израиля и Ирана

В Париже на марше против продолжения конфликта в секторе Газа участвовали тысячи человек. Полиция теснила митингующих щитами, в ход пошли дубинки, применялись и дымовые шашки.

В Лондоне протестовали против атаки Израиля на Иран. На Парламентской площади собрались сотни людей с палестинскими и иранскими флагами. Демонстранты призвали правительство Великобритании прекратить вооружать Израиль на фоне эскалации конфликта в регионе.