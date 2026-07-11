В Европе увеличилось число украинских беженцев

Украинцы продолжают массово покидать родину. Количество украинских беженцев в странах Европы стремительно растет.

По свежим данным, самый большой приток наблюдается в Италии, Германии и Испании. По Евросоюзу статус временной защиты имеют около 4,4 млн украинцев.

Однако европейское гостеприимство уже на пределе. Страны ЕС поднимают вопрос пересмотра приема граждан Украины. Особенно категоричное отношение к мужчинам. Дания первой перешла от слов к делу: там официально отказались предоставлять статус беженца украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.