Евросоюз страдает от жары. Во Франции +44 °C, в Германии почти 42 °C, в Чехии и Польше - за 40 градусов.



Аномальный зной привел к серьезным проблемам с водоснабжением в Венгрии. В Италии уровень воды в крупнейшей реке рухнул до исторического минимума. За 10 дней в ЕС зарегистрировали более 1300 смертей, связанных с высокими температурами.

В Европе во всем винят Штаты. Мэрия Парижа даже выступила с заявлением, что именно США совершенно не беспокоятся о сокращении выбросов. Зато в ЕС очень сильно беспокоятся. Например, запрещают и даже демонтируют кондиционеры. Во Франции их запрещено включать в общественном транспорте, что превращает поезда и автобусы в душегубки. "Заботливые" власти ЕС отказывают сейчас и в установке кондиционеров в школах.