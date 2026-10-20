В Европе нарастает недовольство действиями Урсулы фон дер Ляйен, которая все чаще выходит за рамки своих полномочий в сфере внешней политики.

Как сообщают западные СМИ, ранее глава Еврокомисии предложила идею ассоциированного членства для Канады и создание Европейского совета безопасности. Однако эти инициативы встретили жесткое сопротивление из-за опасений, что они попросту продублируют функции НАТО.

На этом фоне Италия потребовала закрепить за национальными правительствами контроль над обороной и внешнеполитическим курсом сообщества. Главная цель итальянского демарша - не допустить узурпации власти Еврокомиссией и сохранить соотношение сил в блоке.

И еще одно подтверждение бессмысленности существования ЕС: глава крупнейшего европейского лоукостера Ryanair резко раскритиковал Брюссель и назвал Европарламент "сборищем дураков", а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "абсолютно бесполезной". Причиной ярости стал резкий рост экологических сборов.

По его словам, раньше авиаперевозки были одной из немногих отраслей, где Евросоюз выигрывал конкуренцию у США благодаря слабому регулированию и бурному развитию бюджетных авиакомпаний. Однако климатическая повестка уничтожила это преимущество. Теперь из-за искусственного удушения рынка Ryanair вынужден массово сокращать свою маршрутную сеть и повышать цены на авиабилеты.