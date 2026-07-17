В Евросоюзе назвали Китай "стратегическим вызовом"

Китай превращается для Европы в критический долгосрочный стратегический вызов. Такую оценку геостратегической роли Пекина дали министры иностранных дел стран ЕС.

В докладе глав МИД указано, что благодаря своему экономическому и технологическому превосходству Китай обладает "асимметричными преимуществами" перед ЕС.

По оценке министров, растущие "амбиции и напористость" Пекина в сочетании с его "стратегическим" соперничеством с США "все сильнее будут влиять на безопасность ЕС, его конкурентоспособность, экономическую безопасность и устойчивость".