В Евросоюзе зафиксирован исторический обвал рождаемости

Евросоюз столкнулся с сильнейшим демографическим кризисом. Согласно данным Евростата, суммарный коэффициент рождаемости в сообществе рухнул до 1,34 ребенка на женщину.

Старый Свет близок к точке невозврата, поскольку для стабильного воспроизводства населения без учета миграции показатель обязан составлять не менее 2,1. Более того, в некоторых регионах ряда стран рождаемость даже ниже одного ребенка на женщину. Такой катастрофический спад зафиксирован в 16 провинциях Испании, 7 воеводствах Польши, 5 регионах Италии, а также в Греции, Германии и Литве.

Коренная Европа стремительно вымирает на фоне заоблачной инфляции, жилищного кризиса и тотальной неуверенности молодежи в завтрашнем дне.