В Финляндии появятся 2 штаба НАТО, в Эстонии открыли новую военную базу

Министры обороны Латвии, Польши и Румынии призвали НАТО усилить разведку и воздушный мониторинг на восточном фланге, а также немедленно внедрить модель ротации ПВО.

Воинствующий альянс уже строит новый форпост. Теперь прямо на границе с Россией. В частности, с Мурманской областью и Карелией. В Финляндии появятся 2 штаба НАТО. Уже идут работы и по возведению новой базы в Лапландии.