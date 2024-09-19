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В Финляндии появятся 2 штаба НАТО, в Эстонии открыли новую военную базу
Министры обороны Латвии, Польши и Румынии призвали НАТО усилить разведку и воздушный мониторинг на восточном фланге, а также немедленно внедрить модель ротации ПВО.
Воинствующий альянс уже строит новый форпост. Теперь прямо на границе с Россией. В частности, с Мурманской областью и Карелией. В Финляндии появятся 2 штаба НАТО. Уже идут работы и по возведению новой базы в Лапландии.
Новую военную базу НАТО уже открыли на юге Эстонии. По этому же пути идет Литва. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса у своих границ. В Кремле отмечали, что не оставят без внимания угрожающие действия Запада.
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