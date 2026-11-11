В Финляндии стартовали международные учения по борьбе с беспилотниками

В Финляндии проходят международные учения по борьбе с беспилотниками. Маневры продлятся до 19 ноября. В тренировках принимают участие около полутора тысяч военнослужащих из Финляндии, Швеции, Норвегии и Великобритании.

Учения разделены на два этапа. Сначала военные проведут боевые стрельбы с применением средств ПВО, а затем будут отрабатывать тактику боевых действий и взаимодействие подразделений.

В Силах обороны Финляндии отмечают, что главной задачей учений станет совершенствование совместной противовоздушной обороны стран-союзниц, в том числе противодействие беспилотникам.