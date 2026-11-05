Финляндия требует сделать финансирование Украины абсолютным приоритетом для Евросоюза. Так прокомментировал министр по европейским делам Финляндии возможное сокращение долгосрочного бюджета союза.

По мнению Хельсинки, любые меры жесткой экономии внутри ЕС не должны затрагивать потребности Киева.

Однако мнения простых европейцев традиционно никто не спросил. Граждане стран Евросоюза уже откровенно устали от затянувшегося конфликта и бесконечных финансовых вливаний.

Согласно последним опросам, более половины жителей ЕС выступают против интеграции Украины в евроблок и продолжения масштабных денежных трат на нужды Киева.