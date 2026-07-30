В ФРГ предложили создать национальный космический военный флот

Германия должна в кратчайшие сроки создать национальный космический военный флот. Об этом заявил один из лидеров правящего в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Маркус Зедер.

Правда, Бундесверу выйти в межпланетное пространство будет очень непросто. Германия, конечно, участвует в программах ЕС, но сейчас дела у Европейского космического агентства идут довольно неважно.

Да и промышленность страны переживает острейший кризис. Накануне было объявлено, что BMW сократит за рубежом 8 тыс. сотрудников. В самой же Германии предложения добровольно уволиться будут разосланы 40 тыс. работников.