Германия бурлит: в Мюнхене и Берлине прошли массовые протесты с требованием немедленной отставки канцлера Фридриха Мерца.

Возмущенные граждане принесли к стенам канцелярии ультиматум. Петицию за роспуск правительства подписали уже 450 тыс. человек. Немцы устали от затяжного экономического кризиса и слепого подчинения Вашингтону.

Лозунги на улицах звучат бескомпромиссно: "Мы должны выйти из НАТО! Нельзя терпеть иностранные военные базы в нашей стране!"

Канцлер Мерц уходить в отставку отказывается, однако игнорировать мнение сотен тысяч сограждан Берлину становится все сложнее.

Не стихают и протесты у завода Rheinmetall в Берлине: активисты уже несколько дней блокируют подъезд к предприятию в районе Веддинг. Люди возмущены планами властей переделать бывший автомобильный завод в оружейное производство.