В ФРГ растет количество безработных с высшим образованием

В Германии растет число безработных с высшим образованием: рынок труда не справляется с трудоустройством выпускников.

Количество специалистов с дипломами без работы превысило 370 тыс., и показатель увеличивается уже 5-й год подряд.

Особенно тяжело приходится молодым кадрам, которые только окончили университеты. В зоне наибольшего риска - гуманитарии и даже некогда востребованные инженеры.

Главные причины кризиса - затяжные экономические трудности в стране и активное внедрение искусственного интеллекта, который меняет спрос на сотрудников.

В итоге годы учебы и высокая квалификация больше не гарантируют молодым немцам работу по специальности.