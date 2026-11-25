В Германии резко выросло количество случаев, когда с АЗС похищают солярку.

В Мекленбурге-Передней Померании, например, количество подобных инцидентов за год выросло более чем в 2 раза.

Проблема стала уже общей для всей страны. Соблазн слишком велик: дизтопливо гораздо дороже бензина, а его цена приближается к 2,5 евро за литр.

Воры часто просто дырявят баки и цистерны: на треть украденного приходится две трети пролитого, а владельцам АЗС приходится вызывать МЧС для ликвидации последствий инцидента.

В итоге власти ряда земель страны требуют емкости с горючим закапывать в землю, а колонки обносить оградой или обеспечивать охраной. Падения цен на горючее ждать не приходится, значит, и проблема вряд ли сделается менее острой.

Британия также на пути воровства: один парфюмерный магазин решил выяснить, как долго оставленная без присмотра коробка с продукцией будет одна. Ее украли сразу же, как выпустили из рук.

По статистике в Лондоне воры выхватывают из рук прохожего телефон каждые 30 с.