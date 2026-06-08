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В ФРГ тысячи немцев вышли на улицы с требованием отставки Мерца

В Германии усиливается народный гнев по отношению к действующей власти. Тысячи немцев вышли на улицы с требованием отставки Мерца. Люди недовольны миграционной политикой правительства, требуют отмены экологических налогов и проведения досрочных выборов.

Особое возмущение вызывает масштабная финансовая и военная поддержка Украины. Ее считают истощением немецкого бюджета за счет собственной инфраструктуры. Люди открыто заявляют: Мерц стал "канцлером Украины", а Германия превратилась в прямую сторону конфликта.

Протесты вспыхнули на фоне исторического падения рейтингов канцлера, которого, согласно недавним опросам, признали самым непопулярным лидером: 77 % граждан недовольны его работой.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Фридрих МерцГерманияпротесты в Европе