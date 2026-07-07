В ФРГ вводятся ограничения на покупку яиц

В Германии возникли проблемы с поставками куриных яиц. Причиной стали масштабные вспышки болезни Ньюкасла среди кур-несушек в европейских странах. Объемы производства сократились, цены растут, а предложение не может удовлетворить спрос.

В условиях дефицита торговые сети начали вводить ограничения на продажу - в ряде супермаркетов покупатели могут приобретать не более двух упаковок за одно посещение магазина.

Это не первый сбой - полгода назад европейский рынок оказался наводнен низкосортными яйцами кур ненадлежащего качества из Украины.