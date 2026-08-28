В ФРГ выросло число безработных

Число безработных в Германии в августе выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 54 тыс. и сейчас превышает 3 млн человек. Об этом пишет газета "Цайт" со ссылкой на данные, опубликованные Федеральным агентством по трудоустройству ФРГ.

Согласно ним, в августе число безработных увеличилось на 36 тыс. по сравнению с августом 2025 года. По данным агентства, спрос на рабочую силу остается слабым. В августе было зарегистрировано всего 656 тыс. вакансий.

По мнению экспертов, причиной роста безработицы является сложная экономическая ситуация. Изначально кризис был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.