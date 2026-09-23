В ФРГ заподозрили утечку ртути в логистическом центре DHL в коммуне Ляйцен. Пробы подозрительного вещества отправили на экспертизу. Исследование может занять до двух дней.

Полиция изучает возможную связь происшествия с аналогичным инцидентом в Нойштадт-Глеве в 70 км от логистического центра. Там 2 недели назад с тошнотой и головной болью госпитализировали двух женщин после того, как они вскрыли пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость. Полиция подтвердила, что в пакете была ртуть.

Это не первый случай. В прошлом году в логистическом центре компании сообщалось о пострадавших из-за посылки с неизвестным порошком. Полиция подтвердила, что в пакете была ртуть. Это не первый случай. В прошлом году в логистическом центре компании сообщалось о пострадавших из-за посылки с неизвестным порошком.