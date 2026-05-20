В Гааге полицейские разогнали мирный митинг

В Гааге полицейские преподнесли уроки демократии пропалестинским демонстрантам. Силовики оцепили мирный митинг, стали избивать протестующих дубинками и производить многочисленные аресты.

Участники протеста всего лишь собирались передать в парламент петицию с требованием освободить членов гуманитарной флотилии. Она направлялась в Газу и была перехвачена израильскими силами.

Тель-Авив сообщил, что было остановлено более 50 судов, а свыше 400 активистов из почти 40 стран доставлены под контроль израильских властей.

