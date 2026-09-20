В Гааге разгон акции правых обернулся массовыми столкновениями

Центр Гааги превратился в поле боя. Акция правых движений "Мы - народ" обернулась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Замысел провести полноценный марш провалился. Кордоны заблокировали улицы, а убегающих демонстрантов скручивали прямо на земле. Власти задействовали конную полицию, спецназ и водометы.

Отметим, Гаага давно прославилась своими жесткими полицейскими разгонами: здесь традиционно бескомпромиссно подавляют любые несогласованные шествия, будь то правые радикалы или левые анархисты.