В Гагаузской автономии Молдовы не сумели выбрать главу

В Гагаузской автономии Молдовы подвели предварительные итоги голосования на выборах главы региона и депутатов местного парламента.

Внеочередную кампанию назначили после того, как прежнего башкана Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о якобы незаконном финансировании партии "Шор".

По данным Центризбиркома, явка превысила 37 %, а борьба за кресло руководителя региона переходит во второй тур, который состоится 29 ноября.

По итогам подсчета лидирует бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, набравший более 38 % голосов. На втором месте - кандидат от партии социалистов Федор Гагауз.

Оба выступают за прагматичный диалог с Кишиневом и сохранение дружественных связей с Россией и странами СНГ.