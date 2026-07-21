В Гайане прекратили поиски пассажиров парома MV Barima

В южноамериканской Гайане прекращены поиски пассажиров парома MV Barima. Надежд спасти кого-либо из жертв кораблекрушения не осталось.

В связи с самой масштабной в новейшей истории страны трагедией возбуждено уголовное дело. Уже известно, что паром был серьезно перегружен. По данным перевозчика, на судне находились 133 человека, однако реальное количество пассажиров может быть вдвое больше.

По предварительной версии, причиной происшествия могла стать высокая волна, накрывшая паром ночью, когда большинство пассажиров спали. Спасти удалось 69 человек, 83 человека числятся пропавшими без вести.