В Гданьске обсуждали восстановление Украины на конференции, которую проигнорировал Зеленский

В польском Гданьске завершилась конференция, которую анонсировали как "саммит, посвященный восстановлению Украины". Это мероприятие демонстративно проигнорировал Зеленский. После того как его лишили высшей польской награды - ордена Белого орла, Киев находится в состоянии ожесточенной дипломатической войны с Варшавой.

Успех конференции оказался довольно спорным. По оценкам украинских властей, стране потребуются 588 млрд долларов на послевоенную реконструкцию. Хотя в Гданьске и заключили около 200 разного рода соглашений о намерениях, официально объявлено, что найти удалось лишь 10 млрд, причем пока лишь на бумаге.

При этом украинская сторона напирает на то, что гданьские договоренности обещают создание большого количества рабочих мест в Польше и Европе, видимо, не в самой Украине. В целом же конференция имела один очевидный недостаток, который превратил ее в заурядную светскую тусовку: война еще не закончилась и обсуждать восстановление чего бы то ни было преждевременно.