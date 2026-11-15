В Германии 7,5 млн немцев погрязли в долгах без надежды выбраться

Почти 7,5 млн бундесбюргеров являются сверхдолжниками - так в Германии принято называть людей, которые не способны обслуживать свои финансовые обязательства.

Причем половина из них (3,5 млн) - это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Получается, многим немцам на пике экономической активности не по силам одновременно оплачивать кредиты, жилье и пропитание.

Таким образом, сверхдолжников в стране насчитывается почти 10 % от общей численности населения. В благополучные времена можно было надеяться, что проблема решится за счет общего роста экономики, однако Германия с начала 2020-х годов пребывает в рецессии, и пока никаких надежд на смену тренда нет.