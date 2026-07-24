В Германии бастуют работники завода Haribo

В Германии началась масштабная забастовка на заводе по производству мармелада Haribo. Профсоюз хочет добиться повышения зарплат. Руководство компании ранее предложило прибавку в 2 %. Но люди заявляют, что в условиях инфляции такое предложение едва покроет стоимость одного бака бензина.

В целом ситуация в кондитерской промышленности Германии критическая. Из-за резкого роста цен на энергоносители, сырье и логистику объемы производства сладостей в стране уже упали на 4 %.