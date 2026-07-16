Из-за отказа от стабильных энергоресурсов число банкротств в Германии превысило 5 тыс. за квартал. Это худший показатель за 21 год.

Жертвами курса немецкого Кабмина становятся градообразующие гиганты. Закрываются старейшие заводы, мебельные холдинги и легендарные фабрики: от старейшей фабрики картона Baiersbronn до крупной сети декора Depot. На грани краха виноделы, автодилеры, производители матрасов и даже премиального шоколада.

Страдают и простые граждане. Официальное число безработных в Германии вплотную приблизилось к 3 млн. При этом оппозиция обвиняет Берлин в манипуляциях. Сотни тысяч граждан, проходящих переобучение или находящихся на больничных, просто вычеркивают из статистики.