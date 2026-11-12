В Германии диплом больше не гарантирует работу: число безработных специалистов растет

Высшее образование в Германии больше не гарантирует трудоустройство. Квалифицированные кадры там, по всей видимости, не нужны. По данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в августе этого года безработных дипломированных специалистов насчитывалось более 370 тысяч.

Показатель растет без перерыва уже 5 лет. Сильнее всего это бьет по молодым выпускникам вузов до 30 лет.

Главными причинами в ведомстве называют сложную экономическую ситуацию и распространение искусственного интеллекта.

В связи с этим особенно сильно страдают специалисты в области гуманитарных наук и инженеры.