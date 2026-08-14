В Германии фермеры массово забивают скот, который нечем кормить из-за засухи

Затяжная засуха и аномальная жара спровоцировали кризис в немецком сельском хозяйстве. По информации СМИ, из-за нехватки кормов фермеры вынуждены массово забивать скот раньше срока.

На пересохших лугах Баварии, Баден-Вюртемберга и Гессена новая трава просто не растет, а запасы сена уже на 40 % ниже нормы. Чтобы спасти хозяйства от разорения, на бойни отправляют даже племенных коров.

Местные власти пытаются исправить ситуацию и выделяют заповедные земли под сенокос, однако в ассоциации фермеров заявляют, что эти меры не смогут помочь немецкому животноводству.