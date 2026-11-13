В Германии газохранилища заполнены на 61 %

Операторы немецких газохранилищ выступили с совместным заявлением: "В случае экстремальных морозов обеспечить потребителей газом в полном объеме будет невозможно". Это, фактически, является предупреждением о вероятной катастрофе: либо гуманитарной, либо промышленной, в зависимости от того, что выберут власти страны.

На сегодня газохранилища заполнены лишь на 61 %. Есть и регионы-аутсайдеры: в Баварии, например, заполненность составляет 46 %. При этом биржевая цена на газ растет: в октябре он стоил 720 евро за куб. м, сегодня - почти 1 тыс. евро. Это означает, что быстро восполнить дефицит либо обойдется очень дорого, либо окажется попросту невозможно: свободного газа на рынке в буквальном смысле не окажется.