В Германии - исторический максимум отказов от военной службы

Германии нарастить войска не удается. Там зафиксирован исторический максимум по числу отказов от военной службы: с января по август этого года поступило более 12 тыс. заявлений об отказе, что втрое превышает показатель за весь 2025 год, сообщают местные СМИ.

Всплеск отказов связан с вступлением в силу закона о воинском учете для 18-летних юношей. Бундесвер массово рассылает молодым людям приглашения на медкомиссию. Однако готовность пройти службу выразили лишь 20 % молодых людей.