В Германии из-за обмеления Эльбы показались "камни голода"

Предвестники катастрофы - на обмелевшей из-за жары реке в Германии. В русле Эльбы показались так называемые камни голода - вековые валуны со специальными отметками, которые предки высекали в периоды катастрофических засух как предвестников голода и неурожая.

На одном из таких камней в районе города Пирна гидрологи насчитали более 20 дат, самая ранняя из которых отсылает к 1707 году.

Ситуация в регионе критическая: в Пирне глубина реки уже долгое время держится ниже одного метра, а в Дрездене низкий уровень Эльбы полностью блокировал коммерческое судоходство.