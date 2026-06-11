В Германии из-за пожара на подстанции без электричества остались 40 тыс. человек

В Германии спустя 2 дня смогли потушить пожар на подстанции Ройтлинген-Вест. Без электричества находились 40 тыс. жителей, десятки предприятий и местная больница.

К расследованию ЧП подключились Антитеррористический центр и Государственная служба безопасности, поскольку на месте происшествия были обнаружены следы химического ускорителя горения.

Немецкие эксперты открыто бьют тревогу - инцидент обнажил тотальную уязвимость энергетической системы страны.