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В Германии из-за пожара на подстанции без электричества остались 40 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
В Германии спустя 2 дня смогли потушить пожар на подстанции Ройтлинген-Вест. Без электричества находились 40 тыс. жителей, десятки предприятий и местная больница.
К расследованию ЧП подключились Антитеррористический центр и Государственная служба безопасности, поскольку на месте происшествия были обнаружены следы химического ускорителя горения.
Немецкие эксперты открыто бьют тревогу - инцидент обнажил тотальную уязвимость энергетической системы страны.
Несмотря на то, что коммунальным службам удалось частично восстановить подачу энергии по временным резервным схемам, местных жителей уже официально призвали сократить потребление электричества до минимума. Полноценный ремонт ключевого энергоузла займет несколько недель.