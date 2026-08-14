В Германии из-за жары и нехватки кормов досрочно забивают скот

Из-за нехватки кормов фермеры в ФРГ вынуждены забивать скот раньше срока, сообщает аналитическое агентство. К такой ситуации привела продолжительная жара и засуха.

У аграриев из Баден-Вюртемберга запасы корма сейчас примерно на 30-40 % ниже обычного для этого времени года уровня. А на выжженных солнцем пастбищах почти не появляется новая трава. В некоторых районах уже образовались очереди на скотобойнях.

Рекордный спрос на электроэнергию в Италии

Экстремальное лето привело к рекордному спросу на электроэнергию. В Италии жители массово используют системы кондиционирования из-за аномальной жары. Рекордный месячный показатель составил 32,5 ТВт/ч - это на 8 % больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

15 июля был зафиксирован годовой пик мощности - около 58 ГВт - такая нагрузка на сеть привела к локальным сбоям. В нескольких городах, включая Неаполь, Рим, Турин и Милан, произошли отключения электроэнергии.