Германия стремительно теряет статус главной пивной державы мира, а ее знаменитые вековые традиции рушатся под натиском бездумного экономического курса Берлина.

Как сообщают местные СМИ, только за 2025 год в стране закрылись 53 пивоварни, а общее число предприятий сократилось до 1415. По итогу сегодня в ФРГ на 137 пивоварен меньше, чем в докризисном 2019 году, когда фиксировался исторический рекорд.

Эта катастрофическая тенденция обусловлена многолетним падением продаж в сочетании с резким ростом затрат на сырье и энергию.