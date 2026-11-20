В Германии из-за дефицита денег начали отменять традиционные рождественские ярмарки. По данным Bild, затраты на их организацию за последние три года взлетели на 44 %.

В итоге в ряде городов Баварии, Северного Рейна-Вестфалии и других зимние гулянья полностью свернули.

Режим жесткой экономии добрался и до мегаполисов: в Берлине отменили ежегодный фестиваль "Зимняя мечта", а власти Гамбурга урезали праздничную программу из-за нехватки средств.

Судя по всему, на многомиллиардные военные бюджеты Берлин деньги находит без труда, а вот на главную многовековую традицию казна уже пуста.