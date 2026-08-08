В Германии над базой бундесвера заметили 6 неизвестных БПЛА

Германия усиливает меры безопасности. В небе над военной базой бундесвера зафиксированы пролеты шести неопознанных беспилотников.

Инцидент вызвал серьезную тревогу ведомств: на этом строго охраняемом объекте расположена единственная в Европе мастерская по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Это уже второе серьезное авиационное происшествие в стране за неделю. Ранее в аэропорту Лейпцига прямо возле украинского грузового самолета Ан-124 был обнаружен и обезврежен дрон со взрывчаткой.

Федеральная прокуратура и военная контрразведка Германии объединяют эти инциденты, заявляя о выходе рисков для критической инфраструктуры на принципиально новый уровень.