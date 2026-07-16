В Германии намерены запретить партию АдГ

В Германии началась кампания, итогом которой должен стать полный запрет партии "Альтернатива для Германии" как экстремистской структуры.

Первый шаг в этом направлении сделан: 30 сентября начнутся слушания в парламенте Тюрингии. Там, скорее всего, запрет АдГ пройдет без сучка и задоринки, после чего, используя это в качестве прецедента, партией займутся другие федеральные земли.

О необходимости запрета АдГ власти вполголоса говорят давно, однако конституционное надзорное ведомство прежде не находило для этого оснований. Однако земельные парламенты вправе осуществить запрет по собственной инициативе.

"Альтернатива для Германии" является самой популярной политической силой в стране.

О неизбежности скорой отставки канцлера Мерца и о возможных перевыборах парламента в стране говорят в полный голос. В такой ситуации объявить вне закона ведущую партию становится для властей страны необходимостью.