Неизвестные в Германии обстреляли крупную электроподстанцию ТЭС на востоке страны. На месте происшествия найдены самодельные взрывные и зажигательные устройства. Часть из них так и не сработала.

По словам представителя Минэкономики, нанесен ущерб нескольким линиям электропередачи. Начато расследование.

По традиции европейские власти во всем и всегда обвиняют Кремль. Так произошло и с инцидентом с дроном в Лейпциге.

Глава евродипломатии Кая Каллас до итогов расследования, которые оказались совершенно противоположными, обвинила Москву в "провокациях". В Брюсселе привыкли делать выводы без разбирательств.