В Германии нелегалы обходят КПП по соседним дорогам

Новый погранрежим в Германии не работает. Нелегалы обходят КПП по соседним дорогам. Как сообщает издание Welt со ссылкой на Федеральное управление по миграции и беженцам, за первые 4 дня с момента введения новых пограничных проверок в Германии было подано более трех с половиной тысяч заявлений на предоставление убежища.