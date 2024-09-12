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В Германии нелегалы обходят КПП по соседним дорогам
Новый погранрежим в Германии не работает. Нелегалы обходят КПП по соседним дорогам. Как сообщает издание Welt со ссылкой на Федеральное управление по миграции и беженцам, за первые 4 дня с момента введения новых пограничных проверок в Германии было подано более трех с половиной тысяч заявлений на предоставление убежища.
Это даже больше, чем неделей ранее. Власти пока эту информацию никак не комментируют, а вот в полицейском профсоюзе рассказали, что стражи порядка замечают, как известные контрольные пункты обходят. Например, автобусы Flixbus, которые часть используют мигранты, уходят с автобанов на соседние дороги.
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