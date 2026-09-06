В Германии достигла пика напряженность, вызванная региональными выборами в земле Саксония-Анхальт, которые пройдут в воскресенье, 6 сентября.

Всю минувшую ночь в городе Галле продолжались беспорядки, спровоцированные левыми активистами: кое-где противостояние выливалось в ожесточенные схватки с полицией.

Сегодняшние выборы являются поистине судьбоносными, именно поэтому с агитационными целями сюда накануне приезжал канцлер Мерц. Успехом его миссия точно не увенчалась: он избегал появляться на публике и встречался только с однопартийцами, но саксонцы встречали на улицах кортеж канцлера свистом и кличами "Убирайся!".

В регионе, судя по опросам, убедительно побеждает правая партия "Альтернатива для Германии" - она набирает 42 % голосов против 22 % у правящей ХДС. Таким образом теоретически АдГ может даже получить право сформировать структуры управления в Саксонии-Анхальт, что в свою очередь даст старт правому маршу по стране в целом. Левые уже обещают начать марафон протестов в случае, если АдГ одержит 6 сентября убедительную победу.