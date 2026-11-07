В Германии около 400 тыс. работников металлургической отрасли вышли на забастовки

Кризис в металлургической промышленности Германии перерос в масштабную волну забастовок. На улицы по всей стране вышли около 400 тыс. немцев, представляющих более 3,5 тыс. профильных предприятий.

Бастующие требуют повышения зарплат, а также гарантий сохранения рабочих мест. Ситуацию обостряют и намерения работодателей сократить социальные выплаты, а также манипуляции с увольнением - в случае несогласия с новыми условиями. Переговоры касаются более 3 млн работников отрасли.

Забастовки немецких промышленников чреваты срывом поставок в автопроме, многомиллионными убытками для экономики Германии и риском массовых увольнений.