В Германии отменяют рождественские ярмарки - всему виной расходы на безопасность

Рождественские ярмарки в Германии оказались под угрозой отмены из-за колоссальных расходов на безопасность. Как сообщает местный портал, всего за три года общие затраты муниципалитетов на проведение праздничных мероприятий выросли на 44 %. Четверть бюджета компании теперь направляется на обеспечение безопасности посетителей.

Так, власти Франкфурта были вынуждены выделить 4 млн евро на закупку новых противотаранных барьеров, а в Бремене потратили 3 млн на защитные столбики и видеонаблюдение.

Для многих немецких городов такие меры стали финансовым бременем, вынуждая их полностью отказываться от проведения праздничных базаров.