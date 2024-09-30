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В Германии пенсионерку могут выселить из дома за кормление птиц
Одинокую бабушку собираются выселить из дома в Германии по доносу соседей за то, что она кормила птиц.
Как сообщает Bild, 86-летняя Барбара Фрейденберг 58 лет живет в Дрездене. Она одинока, из семьи - только кошка. Кто-то из соседей заметил, что женщина кормит птиц во дворе, и написал жалобу: по распорядку дома это запрещено, корм для пернатых привлекает крыс.
Пенсионерка получала предупреждения с 2020 года, а недавно ей прислали уведомление о выселении и повестку в суд.
Она потратила часть накоплений на адвокатов, в итоге за 2 дня до выселения суд постановил отложить его до конца года из-за угрозы здоровью бабушки.
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